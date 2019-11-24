Борис Джонсон обещает избирателям выйти из ЕС до 31 января 2020 года

“В отличие от любой другой партии, участвующей в этих выборах, мы идем, чтобы осуществить Brexit”, — заявил Джонсон.

Британский премьер подчеркнул, что его соперники — либеральные демократы, лейбористы и другие партии — принесут только больше задержек с выходом из ЕС и, в конце концов, таким образом предадут волю избирателей, проголосовавших за Brexit во время референдума в 2016 году. Джонсон пообещал, что в случае, если Консервативная партия получит большинство на внеочередных парламентских выборах 12 декабря, соглашение о Brexit будет направлено в парламент до Рождества, говорится в манифесте партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон в случае победы на выборах пообещал сразу внести в парламент соглашение по Brexit

Также в случае победы на выборах Джонсон обещает снижение налогов и увеличение государственных расходов на общую сумму в 23,5 миллиарда фунтов стерлингов в период с 2020 по 2024.

“В течение первых двух лет эффект будет отрицательным, но текущий бюджет остается с избытком. В последующие два года эффект будет положительным. За весь период кумулятивный эффект составит около нуля”, — говорится в манифесте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-спикер парламента Великобритании: Brexit — самая большая ошибка в послевоенной истории

Также Консервативная партия обещает усилить контроль над миграцией. В манифесте говорится, что количество низкоквалифицированных работников из других стран и общее количество мигрантов снизятся. В то же время предлагается ускоренное предоставление виз для врачей, медсестер и медицинских работников. Также планируется увеличить количество медсестер в стране на 50 тысяч, в том числе путем предоставления грантов на обучение. Для предприятий розничной торговли, кинотеатров, пабов и других заведений консерваторы предлагают снизить налоги.

Напомним, 29 октября Палата общин проголосовала за проведение предложенных премьер-министром страны Борисом Джонсоном внеочередных выборов 12 декабря этого года.