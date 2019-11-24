Борис Джонсон обещает избирателям выйти из ЕС до 31 января 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках предвыборной кампании заявил, что его Консервативная партия является единственной политической силой, которая осуществит выход страны из Евросоюза до 31 января 2020 года. Об этом он заявил 24 ноября, во время выступления перед сторонниками в графстве Уэст-Мидлендс, передает УНН со ссылкой на DW.
“В отличие от любой другой партии, участвующей в этих выборах, мы идем, чтобы осуществить Brexit”, — заявил Джонсон.
Британский премьер подчеркнул, что его соперники — либеральные демократы, лейбористы и другие партии — принесут только больше задержек с выходом из ЕС и, в конце концов, таким образом предадут волю избирателей, проголосовавших за Brexit во время референдума в 2016 году. Джонсон пообещал, что в случае, если Консервативная партия получит большинство на внеочередных парламентских выборах 12 декабря, соглашение о Brexit будет направлено в парламент до Рождества, говорится в манифесте партии.
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Также в случае победы на выборах Джонсон обещает снижение налогов и увеличение государственных расходов на общую сумму в 23,5 миллиарда фунтов стерлингов в период с 2020 по 2024.
“В течение первых двух лет эффект будет отрицательным, но текущий бюджет остается с избытком. В последующие два года эффект будет положительным. За весь период кумулятивный эффект составит около нуля”, — говорится в манифесте.
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Также Консервативная партия обещает усилить контроль над миграцией. В манифесте говорится, что количество низкоквалифицированных работников из других стран и общее количество мигрантов снизятся. В то же время предлагается ускоренное предоставление виз для врачей, медсестер и медицинских работников. Также планируется увеличить количество медсестер в стране на 50 тысяч, в том числе путем предоставления грантов на обучение. Для предприятий розничной торговли, кинотеатров, пабов и других заведений консерваторы предлагают снизить налоги.
Напомним, 29 октября Палата общин проголосовала за проведение предложенных премьер-министром страны Борисом Джонсоном внеочередных выборов 12 декабря этого года.