Глави ЄС підписали угоду про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великобританії з ЄС. Про це повідомив у Twitter глава Євроради, передає УНН.
"Сьогодні я підписав Угоду про вихід Великобританії з ЄС разом з Урсулою фон дер Ляєн. Все неминуче зміниться, але наша дружба залишиться. Ми починаємо нову главу в якості партнерів і союзників", - написав глава Європейської ради.
Нагадаємо, раніше Королева Великобританії Єлизавета II дала згоду на вихід країни з Європейського союзу.
У листопаді прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в рамках передвиборної кампанії заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка здійснить вихід країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.
Раніше повідомлялося в УНН, Британський парламент затвердив законопроект про Brexit.
Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen
Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.
Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS