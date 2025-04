Глави ЄС підписали угоду про Brexit

"Сьогодні я підписав Угоду про вихід Великобританії з ЄС разом з Урсулою фон дер Ляєн. Все неминуче зміниться, але наша дружба залишиться. Ми починаємо нову главу в якості партнерів і союзників", - написав глава Європейської ради.

Нагадаємо, раніше Королева Великобританії Єлизавета II дала згоду на вихід країни з Європейського союзу.

У листопаді прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в рамках передвиборної кампанії заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка здійснить вихід країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.

Раніше повідомлялося в УНН, Британський парламент затвердив законопроект про Brexit.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS

— Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020