Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", - написал глава Европейского совета.

Напомним, ранее Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на выход страны из Европейского союза.

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках предвыборной кампании заявил, что его Консервативная партия является единственной политической силой, которая осуществит выход страны из Евросоюза до 31 января 2020 года.

Ранее сообщалось в УНН Британский парламент утвердил законопроект о Brexit.

