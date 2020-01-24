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Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

Киев • УНН

 • 13376 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета, передает УНН.

Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", - написал глава Европейского совета.

Напомним, ранее Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на выход страны из Европейского союза.

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках предвыборной кампании заявил, что его Консервативная партия является единственной политической силой, которая осуществит выход страны из Евросоюза до 31 января 2020 года.

Ранее сообщалось в УНН Британский парламент утвердил законопроект о Brexit.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen

Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.

Hâte d'écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS

- Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

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