Британія випускає пам’ятну монету на честь Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Британський міністр фінансів Саджид Джавід оприлюднив нову пам’ятну монету номіналом 50 пенсів, яка відзначає вихід Британії з ЄС 31 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky news.
Зазначається, що спочатку замовлення на виготовлення святкових монет планувалося до початкової дати виходу 31 жовтня. Але затримка Brexit означала, що близько мільйона монет довелося розплавити, а метал відкласти, поки не буде підтверджена нова дата виходу.
На нових монетах є напис "Мир, процвітання та дружба з усіма країнами" та дата, коли Великобританія офіційно покине ЄС - 31 січня 2020 року.
Близько трьох мільйонів монет Brexit надійдуть в обіг з п’ятниці, 31 січня, а ще сім мільйонів будуть випущені пізніше цього року.
Нагадаємо, що 24 січня, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великобританії з ЄС.
У листопаді прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в рамках передвиборної кампанії заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка здійснить вихід країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року. Джонсон підписав угоду про Brexit 24 січня.