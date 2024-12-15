Британия стала 12-м членом крупнейшей торговой сделки после Brexit
Киев • УНН
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому торговому пакту, включающему 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна получит доступ к льготным торговым условиям с восемью участниками соглашения.
Великобритания стала 12-м членом Транстихоокеанского торгового пакта, присоединившись к соглашению, включающему Японию, Австралию, Канаду и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Ранее в прошлом году Великобритания объявила о намерении присоединиться к соглашению, которое считается крупнейшей торговой сделкой Лондона после Brexit. Теперь страна будет иметь доступ к ряду льготных торговых условий и скидок на пошлины с восемью из 11 других участников соглашения - Брунеем, Чили, Японией, Малайзией, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром и Вьетнамом.
Этот шаг считается стратегическим для Британии, которая пытается укрепить свои экономические позиции в условиях глобальных вызовов и обеспечить стабильность после разрыва с ЕС.
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