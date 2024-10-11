Британия подозревает 37 фирм в соучастии в обходе Россией нефтяных санкций - BBC

Правительство Великобритании ведет расследование в отношении 37 связанных с Британией фирм, которые подозревают в соучастии в обходе Россией нефтяных санкций, пока никто не наказан, сообщает BBC со ссылкой на полученную информацию, пишет УНН.

Детали

В декабре 2022 года страны «Группы семи», к которым затем присоединились и другие государства, ввели эмбарго на импорт российской нефти морем и потолок цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. То есть фирмам этих стран запрещено участвовать в торговле российской нефтью, например, страховать груз, если продажная цена барреля составляет более 60 долларов.

BBC, как указано, подала запрос и получила ответ, что министерство финансов Великобритании с декабря 2022 года открыло расследование в отношении 52 компаний, подозреваемых в нарушении этого запрета.

К августу этого года расследование 15 случаев было завершено, в остальных 37 случаях оно продолжается. При этом штрафы никому не выписаны.

Названия этих фирм казначейство Соединенного Королевства не раскрывает.

Случаи предполагаемого обхода санкций расследует специальное подразделение министерства - Бюро применения финансовых санкций (OFSI). В марте этого года OFSI получило дополнительно 50 млн фунтов (около 65 млн долларов) на обеспечение санкционного режима.

Руководитель нефтяных расследований в общественной антикоррупционной организации Global Witness Луис Уилсон возмущен тем, что британский минфин до сих пор никого не наказал за соучастие в обходе санкций и призывает правительство действовать решительнее.

«Если правительство Великобритании положит конец участию британских фирм в путинской спекуляции, то, я думаю, и другие последуют этому примеру», - сказал Уилсон BBC.

Министерство финансов страны объясняет, что подобные расследования являются достаточно сложными и поэтому занимают много времени, и Луис Уилсон признает, что фирмы могут довольно легко «вдруг обнаруживать» документы, доказывающие их невиновность.

Соединенные Штаты, по мнению Уилсона, не хотят усиливать контроль за соблюдением санкций, потому что опасаются, что исчезновение большой доли российской нефти с мирового рынка приведет к повышению цен.

Администрация США доказывает, что санкции и так в определенной степени работают: россия уже давно вынуждена продавать нефть со скидкой примерно 17%.

Пресс-секретарь британского минфина в комментарии для BBC добавил к этому, что, по данным российского минфина, в 2023 году налоговые доходы от нефти упали на 30% по сравнению с 2022 годом.

Теневой заместитель министра иностранных дел, депутат Палаты общин от Консервативной партии Гарриет Болдуин сказала BBC, что, по ее сведениям, поставщики и британские покупатели обходят ценовой потолок, отправляя российскую нефть сначала на переработку в третьих странах, а затем импортируя нефтепродукты в Британию.

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