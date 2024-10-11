Британія підозрює 37 фірм у співучасті в обході росією нафтових санкцій - BBC

Уряд Великої Британії веде розслідування щодо 37 пов'язаних із Британією фірм, які підозрюють у співучасті в обході росією нафтових санкцій, поки що ніхто не покараний, повідомляє BBC з посиланням на отриману інформацію, пише УНН.

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У грудні 2022 року країни "Групи семи", до яких потім приєдналися й інші держави, запровадили ембарго на імпорт російської нафти морем і стелю ціни на російську нафту у 60 доларів за барель. Тобто фірмам цих країн заборонено брати участь у торгівлі російською нафтою, наприклад, страхувати вантаж, якщо продажна ціна бареля становить понад 60 доларів.

BBC, як вказано, подала запит і отримала відповідь, що міністерство фінансів Великої Британії з грудня 2022 року відкрило розслідування щодо 52 компаній, підозрюваних у порушенні цієї заборони.

До серпня цього року розслідування 15 випадків було завершено, у решті 37 випадків воно триває. При цьому штрафи нікому не виписано.

Назви цих фірм казначейство Сполученого Королівства не розкриває.

Випадки передбачуваного обходу санкцій розслідує спеціальний підрозділ міністерства - Бюро застосування фінансових санкцій (OFSI). У березні цього року OFSI отримало додатково 50 млн фунтів (близько 65 млн доларів) на забезпечення санкційного режиму.

Керівник нафтових розслідувань у громадській антикорупційній організації Global Witness Луїс Вілсон обурений тим, що британський мінфін досі нікого не покарав за співучасть в обході санкцій і закликає уряд діяти рішучіше.

"Якщо уряд Великобританії покладе край участі британських фірм у путінській спекуляції, то, я думаю, й інші наслідуватимуть цей приклад", - сказав Вілсон BBC.

Міністерство фінансів країни пояснює, що подібні розслідування є досить складними і тому займають багато часу, і Луїс Вілсон визнає, що фірми можуть досить легко "раптом виявляти" документи, які доводять їхню невинуватість.

Сполучені Штати, на думку Вілсона, не хочуть посилювати контроль за дотриманням санкцій, тому що побоюються, що зникнення великої частки російської нафти зі світового ринку призведе до підвищення цін.

Адміністрація США доводить, що санкції і так певною мірою працюють: росія вже давно змушена продавати нафту зі знижкою приблизно 17%.

Прессекретар британського мінфіну в коментарі для BBC додав до цього, що, за даними російського мінфіну, 2023 року податкові доходи від нафти впали на 30% порівняно з 2022 роком.

Тіньовий заступник міністра закордонних справ, депутат Палати громад від Консервативної партії Гаррієт Болдвін сказала BBC, що, за її відомостями, постачальники та британські покупці обходять цінову стелю, відправляючи російську нафту спочатку на переробку в третіх країнах, а потім імпортуючи нафтопродукти у Британію.

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