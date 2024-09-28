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Британська компанія оштрафована за порушення санкцій проти рф

Британська компанія оштрафована за порушення санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 25510 перегляди

Integral Concierge Services оштрафована на 15 000 фунтів за надання послуг особі під санкціями. Компанія провела 26 заборонених операцій, знаючи про можливі порушення.

Британська компанія оштрафована за порушення санкцій, пов’язаних із вторгненням рф в Україну. Про це повідомляють Міністерство фінансів Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Велика Британія наклала штраф у розмірі 15 000 фунтів на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення санкцій, введених проти рф у відповідь на її незаконне вторгнення в Україну.

ICSL надавала послуги з управління майном для особи, чиї активи були заморожені згідно з санкціями. У період з 2022 по 2023 рік компанія провела 26 фінансових операцій, незважаючи на те, що знала про можливі порушення. У результаті цього ICSL була оштрафована, не оскаржувала рішення та сплатила штраф у повному обсязі.

Міністр санкцій Великої Британії Девід Дауті наголосив, що цей випадок є важливим попередженням для бізнесу, оскільки уряд неухильно стежить за дотриманням санкційного режиму. Він підкреслив рішучість Сполученого Королівства боротися з ухиленням від санкцій і запевнив, що уряд продовжуватиме вживати суворих заходів проти порушників.

Британія ввела санкції проти кораблів і компаній, пов'язаних із російським СПГ26.09.24, 14:40 • 23449 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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