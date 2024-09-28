Британская компания оштрафована за нарушение санкций против рф

Британская компания оштрафована за нарушение санкций, связанных с вторжением рф в Украину. Об этом сообщают Министерство финансов Великобритании, передает УНН.

Детали

Великобритания наложила штраф в размере 15 000 фунтов на компанию Integral Concierge Services (ICSL) за нарушение санкций, введенных против рф в ответ на ее незаконное вторжение в Украину.

ICSL предоставляла услуги по управлению имуществом для лица, чьи активы были заморожены согласно санкциям. В период с 2022 по 2023 год компания провела 26 финансовых операций, несмотря на то, что знала о возможных нарушениях. В результате этого ICSL была оштрафована, не обжаловала решение и оплатила штраф в полном объеме.

Министр санкций Великобритании Дэвид Даути отметил, что этот случай является важным предупреждением для бизнеса, поскольку правительство неуклонно следит за соблюдением санкционного режима. Он подчеркнул решимость Соединенного Королевства бороться с уклонением от санкций и заверил, что правительство будет продолжать принимать строгие меры против нарушителей.

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