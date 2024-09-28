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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская компания оштрафована за нарушение санкций против рф

Британская компания оштрафована за нарушение санкций против рф

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 21:44  •  2121 просмотра

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Integral Concierge Services оштрафована на 15 000 фунтов за предоставление услуг лицу под санкциями. Компания провела 26 запрещенных операций, зная о возможных нарушениях.

Британская компания оштрафована за нарушение санкций, связанных с вторжением рф в Украину. Об этом сообщают Министерство финансов Великобритании, передает УНН.

Детали

Великобритания наложила штраф в размере 15 000 фунтов на компанию Integral Concierge Services (ICSL) за нарушение санкций, введенных против рф в ответ на ее незаконное вторжение в Украину.

ICSL предоставляла услуги по управлению имуществом для лица, чьи активы были заморожены согласно санкциям. В период с 2022 по 2023 год компания провела 26 финансовых операций, несмотря на то, что знала о возможных нарушениях. В результате этого ICSL была оштрафована, не обжаловала решение и оплатила штраф в полном объеме.

Министр санкций Великобритании Дэвид Даути отметил, что этот случай является важным предупреждением для бизнеса, поскольку правительство неуклонно следит за соблюдением санкционного режима. Он подчеркнул решимость Соединенного Королевства бороться с уклонением от санкций и заверил, что правительство будет продолжать принимать строгие меры против нарушителей.

Британия ввела санкции против кораблей и компаний, связанных с российским СПГ26 сентября 2024, 11:40 • 22220 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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