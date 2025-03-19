Британия не согласилась на требование путина прекратить помощь Украине во время перемирия - Bloomberg
Киев • УНН
Правительство Великобритании отклонило требование путина приостановить поставки оружия Украине во время перемирия. Лондон заверил, что продолжит военную поддержку Киева при любых условиях.
Правительство Великобритании отклонило требование российского диктатора владимира путина к союзникам Украины приостановить поставки оружия Киеву во время любого перемирия, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Мы всегда будем продолжать поддерживать Украину в военном плане. Это касается "всех сценариев", – заявил представитель премьер-министра Кира Стармера Дэйв Парес журналистам, отвечая на вопрос, может ли Лондон согласиться с требованиями россии прекратить поставки военной помощи.
В отчете кремля о разговоре между путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта было отмечено, что рф выдвинула требованием для длительного прекращения огня - приостановление поставок Киеву иностранного оружия и разведывательной поддержки Украины.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором владимиром путиным был "очень продуктивным". По его словам, "было обсуждено много элементов мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и президент путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось".
Но перемирия не произошло. В частности, договоренность о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру россия начала с агрессивных обстрелов энергообъектов в Украине.