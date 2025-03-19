Британия не согласилась на требование путина прекратить помощь Украине во время перемирия - Bloomberg

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16042 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29370 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65080 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214224 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122832 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392057 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310942 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213798 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244258 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255128 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23066 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45684 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132168 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15106 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14411 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132192 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214227 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392060 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254447 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310944 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3228 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14431 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45703 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72147 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57232 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Британия не согласилась на требование путина прекратить помощь Украине во время перемирия - Bloomberg

Киев • УНН

 • 55941 просмотра

Правительство Великобритании отклонило требование путина приостановить поставки оружия Украине во время перемирия. Лондон заверил, что продолжит военную поддержку Киева при любых условиях.

Британия не согласилась на требование путина прекратить помощь Украине во время перемирия - Bloomberg

Правительство Великобритании отклонило требование российского диктатора владимира путина к союзникам Украины приостановить поставки оружия Киеву во время любого перемирия, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Мы всегда будем продолжать поддерживать Украину в военном плане. Это касается "всех сценариев", – заявил представитель премьер-министра Кира Стармера Дэйв Парес журналистам, отвечая на вопрос, может ли Лондон согласиться с требованиями россии прекратить поставки военной помощи.

В отчете кремля о разговоре между путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта было отмечено, что рф выдвинула требованием для длительного прекращения огня - приостановление поставок Киеву иностранного оружия и разведывательной поддержки Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором владимиром путиным был "очень продуктивным". По его словам, "было обсуждено много элементов мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и президент путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось".

Но перемирия не произошло. В частности, договоренность о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру россия начала с агрессивных обстрелов энергообъектов в Украине.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Кир Стармер
Дональд Трамп
Великобритания
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91