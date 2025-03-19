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Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Київ • УНН

 • 55964 перегляди

Уряд Великої Британії відхилив вимогу путіна призупинити постачання зброї Україні під час перемир'я. Лондон запевнив, що продовжить військову підтримку Києва за будь-яких умов.

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Уряд Великої Британії відхилив вимогу російського диктатора володимира путіна до союзників України призупинити постачання зброї Києву під час будь-якого перемир’я, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

"Ми завжди продовжуватимемо підтримувати Україну у військовому плані. Це стосується "усіх сценаріїв", – заявив речник прем’єр-міністра Кейра Стармера Дейв Парес журналістам, відповідаючи на запитання, чи може Лондон погодитися з вимогами росії припинити постачання військової допомоги.

У звіті кремля про розмову між путіним і президентом США Дональдом Трампом 18 березня було зазначено, що рф висунула вимогою для тривалого припинення вогню - призупинення постачання Києву іноземної зброї та розвідувальної підтримки України.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним була "дуже продуктивною". За його словами, "було обговорено багато елементів мирного договору, включаючи той факт, що тисячі солдатів гинуть, і президент путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося".

Та перемир’я не сталося. Зокрема, домовленість про припинення атак на енергетичну інфраструктуру росія почала з агресивних обстрілів енергооб’єктів в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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