Бригада "Месть" в действии: ликвидировали на Луганщине 11 оккупантов

Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" на Луганщине ликвидировали 11 оккупантов, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

"11 оккупантов ликвидировали пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" на Луганщине. 6 захватчиков обезвредили из зенитной установки ЗУ-23-2, еще 5 - благодаря аэроразведчикам, которые передали координаты минометчикам и гранатометчикам", - говорится в сообщении.

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