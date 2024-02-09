Бригада "Месть" в действии: ликвидировали на Луганщине 11 оккупантов
Пограничники бригады "Месть" ликвидировали 11 российских военных на Луганщине, обезвредив 6 из зенитной установки и еще 5 с помощью воздушной разведки.
Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"
Украинцы воспользовались функцией очереди документов в приложении "Дія" более 22 миллионов раз, чтобы обмениваться документами в цифровом виде для различных сервисов.
Правительство одобрило законопроект о привлечении арестованных санаториев к реабилитации военных
Кабинет Министров одобрил законопроект, который позволяет передавать арестованное имущество санаториев для реабилитации военнослужащих.
Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС
Европейская Комиссия ожидает, что в ближайшие недели будут представлены рамки переговоров по процессу вступления Украины в ЕС.
Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект
Во Львове откроется первый рекрутинговый центр для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.
россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий за отказ голосовать на "выборах" - Центр нацсопротивления
Члены "избирательных округов" на оккупированных украинских территориях начнут посещать жителей с 17 февраля, чтобы предупредить их о санкциях за отказ "голосовать" на "выборах президента россии".
На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101
Полицейские взрывотехники во Львовской области обезвредили боеголовку сбитой российской крылатой ракеты Х-101, которую нашли в поле после недавних обстрелов.
Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы
Украина ожидает, что посевная площадь в 2024 году будет аналогичной 2023 году, но обеспокоена более низким качеством пшеницы.
Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики
Правительство Украины работает над перестройкой системы регулирования бизнеса, отменяя сотни документов, чтобы помочь стимулировать экономику, на которую повлияла война.
Американские чиновники убеждают, что пауза в экспорте сжиженного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС
Заместитель министра энергетики США заверил комитет Сената, что пауза в выдаче новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС.