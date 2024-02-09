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Бригада "Помста" в дії: ліквідували на Луганщині 11 окупантів

Бригада "Помста" в дії: ліквідували на Луганщині 11 окупантів

Київ • УНН

 • 21284 перегляди

Прикордонники бригади "Помста" ліквідували 11 російських військових на Луганщині, знешкодивши 6 із зенітної установки та ще 5 за допомогою повітряної розвідки.

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Луганщині ліквідували 11 окупантів, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

"11 окупантів ліквідували прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Луганщині. 6 загарбників знешкодили із зенітної установки ЗУ-23-2, ще 5 – завдяки аеророзвідникам, які передали координати мінометникам та гранатометникам", - йдеться у повідомленні.

Ще плюс 910 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога09.02.24, 08:05 • 26342 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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