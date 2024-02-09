Бригада "Помста" в дії: ліквідували на Луганщині 11 окупантів
Київ • УНН
Прикордонники бригади "Помста" ліквідували 11 російських військових на Луганщині, знешкодивши 6 із зенітної установки та ще 5 за допомогою повітряної розвідки.
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Луганщині ліквідували 11 окупантів, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
"11 окупантів ліквідували прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Луганщині. 6 загарбників знешкодили із зенітної установки ЗУ-23-2, ще 5 – завдяки аеророзвідникам, які передали координати мінометникам та гранатометникам", - йдеться у повідомленні.
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