Brent подешевела до 60,33 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром упали в цене до 60,33 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,39 доллара за баррель, потеряв 0,46%.
Добавим, 12 ноября крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
Позже Reuters сообщило об инициативе сокращения производства примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это объяснили необходимостью предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен.
Напомним, ранее МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.