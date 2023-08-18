Бразильский хакер рассказал на суде, что экспрезидент Болсонару подстрекал его взломать электронные избирательные ящики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Бразильский хакер заявил на слушаниях в Конгрессе, что тогдашний президент Жаир Болсонару хотел, чтобы он взломал электронную систему голосования страны, чтобы выявить ее предполагаемые недостатки перед президентскими выборами 2022 года. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Хакер Делгатти не предоставил никаких доказательств своего заявления парламентской следственной комиссии в Бразилии. Но его подробные показания вызывают новые обвинения против бывшего лидера Болсонару, которого расследуют за его роль в беспорядках 8 января в столице Бразилии.
Хакер рассказал, что лично встречался с Болсонаро 10 августа 2022 года в президентской резиденции. Встреча длилась от 90 минут до двух часов. Он сказал лидеру, что не может взломать электронную систему голосования, поскольку она не подключена к Интернету.
Адвокаты Болсонаро заявили в своем заявлении, что будут принимать судебные меры против Делгатти, которого они обвиняют в «предоставлении ложной информации и обвинениях без каких-либо доказательств».
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Расследования против Болсонару могут лишить его права участвовать в следующей президентской гонке или привести к лишению свободы.