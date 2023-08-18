Бразильский хакер рассказал на суде, что экспрезидент Болсонару подстрекал его взломать электронные избирательные ящики

Детали

Хакер Делгатти не предоставил никаких доказательств своего заявления парламентской следственной комиссии в Бразилии. Но его подробные показания вызывают новые обвинения против бывшего лидера Болсонару, которого расследуют за его роль в беспорядках 8 января в столице Бразилии.

Хакер рассказал, что лично встречался с Болсонаро 10 августа 2022 года в президентской резиденции. Встреча длилась от 90 минут до двух часов. Он сказал лидеру, что не может взломать электронную систему голосования, поскольку она не подключена к Интернету.

Адвокаты Болсонаро заявили в своем заявлении, что будут принимать судебные меры против Делгатти, которого они обвиняют в «предоставлении ложной информации и обвинениях без каких-либо доказательств».

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Расследования против Болсонару могут лишить его права участвовать в следующей президентской гонке или привести к лишению свободы.