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Колишній президент Бразилії дав свідчення у справі щодо заворушень 8 січня

Колишній президент Бразилії дав свідчення у справі щодо заворушень 8 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару дав свідчення щодо своїх дій, пов’язаних з нападами на урядові будівлі в столиці Бразиліа 8 січня. Про це пише УНН з посиланням на AP News.

Деталі

Через тиждень після того, як його наступник Луїс Інасіо Лула да Сілва вступив на посаду президента, прихильники Болсонару розгромили будівлі Верховного суду, Конгресу та президентського палацу в Бразилії. Очікується, що сотні з них постануть перед судом.

Генеральний прокурор Бразилії раніше заявляв, що Болсонару "нібито заохочував своїх прихильників до вчинення злочинів" проти верховенства права. Водночас, колишній президент Бразилії одразу після своєї поразки на виборах покинув країну та перебував у штаті Флорида, США під час всіх заворушень, тож заперечує будь-яку причетність до них.

Болсонару ніколи відкрито не визнавав поразки в останній президентській гонці та неодноразово робив необґрунтовані заяви, які сіяли сумніви щодо надійності бразильської електронної системи голосування. Багато його затятих прихильників досі вважають, що вибори були сфальсифіковані, хоча доказів цьому немає.

Як повідомляється, розслідування проти Болсонару можуть позбавити його права брати участь у наступних президентських перегонах або призвести до позбавлення волі. 

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