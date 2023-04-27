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Бывший президент Бразилии дал показания по делу о беспорядках 8 января

Киев • УНН

 • 324505 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару дал показания относительно своих действий, связанных с нападениями на правительственные здания в столице Бразилиа 8 января. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP News.

Детали

Через неделю после того, как его преемник Луис Инасио Лула да Силва вступил в должность президента, сторонники Болсонару разгромили здания Верховного суда, Конгресса и президентского дворца в Бразилии. Ожидается, что сотни из них предстанут перед судом.

Генеральный прокурор Бразилии ранее заявлял, что Болсонару "якобы поощрял своих сторонников к совершению преступлений" против верховенства права. В то же время, бывший президент Бразилии сразу после своего поражения на выборах покинул страну и находился в штате Флорида, США во время всех беспорядков, поэтому отрицает любую причастность к ним.

Болсонару никогда открыто не признавал поражения в последней президентской гонке и неоднократно делал необоснованные заявления, которые сеяли сомнения в надежности бразильской электронной системы голосования. Многие его ярые сторонники до сих пор считают, что выборы были сфальсифицированы, хотя доказательств этому нет.

Как сообщается, расследования против Болсонару могут лишить его права участвовать в следующей президентской гонке или привести к лишению свободы. 

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