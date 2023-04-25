Президент Бразилії виступив в парламенті Португалії із критикою дій росії

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"Ми засуджуємо територіальні порушення України та віримо у міжнародний порядок, заснований на законі та повазі національного суверенітету", - сказав він парламенту в Лісабоні у 49-ті роковини так званої Революції гвоздик, яка повернула Португалію до демократії.

"Військова політика, спрямована проти народу, який бореться за свою свободу, ніколи не зможе перемогти", - сказав Лула.

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Противники президента Бразилії засудили його візит у вівторок до парламенту Португалії як "лицемірний", тоді як група прихильників, вітала його як "рятівника націй".

На акції протесту, організованої ультраправою партією Chega, люди кричали: "Лулі місце у в'язниці", натякаючи на те, що у 2018 році його ув'язнили за хабарництво. Вирок було скасовано у 2021 році, і Лула потім переміг правого президента Жаїра Болсонару на виборах минулого року.

Поки Лула виступав у парламенті, депутати Chega стукали по своїх столах і тримали плакати з написом: "Досить корупції". Депутати принесли українські прапори після того, як Лула розлютив багатьох за припущення, що у війні винні як Україна, так і росія.

"Бразильська демократія нещодавно пережила періоди великої загрози… вони намагалися перевести наш годинник на 50 років тому", - заявив Лула парламенту. "Новини, які я вам повідомляю, полягають у тому, що бразильська демократія продемонструвала свою міцність та стійкість".

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Незважаючи на свою критику росії, Лула, який хоче відігравати посередницьку роль із Китаєм, не закликав до виведення російських військ з України.

Натомість він повторив свій заклик до мирних переговорів. "Війна не може тривати нескінченно".