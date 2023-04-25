Президент Бразилии выступил в парламенте Португалии с критикой действий россии

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"Мы осуждаем территориальные нарушения Украины и верим в международный порядок, основанный на законе и уважении национального суверенитета", - сказал он парламенту в Лиссабоне в 49-ю годовщину так называемой Революции гвоздик, которая вернула Португалию к демократии.

"Военная политика, направленная против народа, который борется за свою свободу, никогда не сможет победить", - сказал Лула.

Детали

Противники президента Бразилии осудили его визит во вторник в парламент Португалии как "лицемерный", тогда как группа сторонников, приветствовала его как "спасителя наций".

На акции протеста, организованной ультраправой партией Chega, люди кричали: "Луле место в тюрьме", намекая на то, что в 2018 году его посадили в тюрьму за взяточничество. Приговор был отменен в 2021 году, и Лула затем победил правого президента Жаира Болсонару на выборах в прошлом году.

Пока Лула выступал в парламенте, депутаты Chega стучали по своим столам и держали плакаты с надписью: "Хватит коррупции". Депутаты принесли украинские флаги после того, как Лула разозлил многих за предположение, что в войне виноваты как Украина, так и россия.

"Бразильская демократия недавно пережила периоды большой угрозы… они пытались перевести наши часы на 50 лет назад", - заявил Лула парламенту. "Новости, которые я вам сообщаю, заключаются в том, что бразильская демократия продемонстрировала свою прочность и устойчивость".

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Несмотря на свою критику россии, Лула, который хочет играть посредническую роль с Китаем, не призывал к выводу российских войск из Украины.

Вместо этого он повторил свой призыв к мирным переговорам. "Война не может продолжаться бесконечно".