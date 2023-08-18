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Бразильський хакер розповів на суді, що експрезидент Болсонару підбурював його зламати електронні виборчі скриньки

Бразильський хакер розповів на суді, що експрезидент Болсонару підбурював його зламати електронні виборчі скриньки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Бразильський хакер заявив на слуханнях у Конгресі, що тодішній президент Жаїр Болсонару хотів, щоб він зламав електронну систему голосування країни, щоб виявити її передбачувані недоліки перед президентськими виборами 2022 року. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Хакер Делгатті не надав жодних доказів своєї заяви парламентській слідчій комісії у бразилії. Але його докладні свідчення викликають нові звинувачення проти колишнього лідера Болсонару, якого розслідують за його роль у заворушеннях 8 січня в столиці Бразилії.

Хакер розповів, що особисто зустрічався з Болсонаро 10 серпня 2022 року в президентській резиденції. Зустріч тривала від 90 хвилин до двох годин. Він сказав, що сказав лідеру, що не може зламати електронну систему голосування, оскільки вона не підключена до Інтернету.

Адвокати Болсонаро заявили в своїй заяві, що будуть вживати судових заходів проти Делгатті, якого вони звинувачують у «наданні неправдивої інформації та звинувачень без будь-яких доказів».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖКолишній президент Бразилії дав свідчення у справі щодо заворушень 8 січня

Розслідування проти Болсонару можуть позбавити його права брати участь у наступних президентських перегонах або призвести до позбавлення волі.

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