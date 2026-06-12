Брал взятки за решение вопросов - главе Борщаговского сельсовета Киевщины объявили подозрение

$44.930.0551.840.06
ukenru
12:52 • 2140 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
11:47 • 7214 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
10:56 • 11819 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
10:27 • 19241 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
09:19 • 15917 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
12 июня, 07:24 • 19101 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
12 июня, 06:38 • 36252 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 26412 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41678 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 34474 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
72%
747мм
Популярные новости
Европа должна избавиться от бюрократии и готовиться к новой эре обороны – Ирина Терех, CEO и CTO Fire PointPhoto12 июня, 04:17 • 23006 просмотра
Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12 июня, 04:43 • 25973 просмотра
102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф12 июня, 05:15 • 14929 просмотра
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo07:57 • 23655 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 11720 просмотра
публикации
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 3530 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 7790 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
10:27 • 19241 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 36252 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 42901 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 690 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 11815 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 77635 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 62797 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 66980 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
СВИФТ
Financial Times

Брал взятки за решение вопросов - главе Борщаговского сельсовета Киевщины объявили подозрение

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Главу Борщаговской общины подозревают в взяточничестве за решение земельных вопросов. Ему грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Брал взятки за решение вопросов - главе Борщаговского сельсовета Киевщины объявили подозрение

Председателю одной из территориальных громад Киевской области объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды за совершение действий с использованием власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц. По предварительным данным, речь идет о главе Борщаговского сельского совета Олесе Кудрике, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Данное преступление предусмотрено ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как установило следствие, фигурант организовал механизм получения денег и других ценностей от представителей бизнеса и граждан за решение вопросов, относящихся к полномочиям сельского совета, его исполнительных органов и коммунальных предприятий.

Речь идет о решениях в сферах градостроительства, строительства, земельных отношений, выдачи разрешительной документации, заключения договоров подряда, ремонта дорог, предоставления технических условий и согласования проектной документации

- сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители зафиксировали:

  • получение неправомерной выгоды за содействие в выдаче градостроительных условий; согласование строительных проектов;
    • заключение договоров по ремонту дорожной инфраструктуры;
      • продление аренды земельных участков;
        • изменение их целевого назначения, а также введение в эксплуатацию объектов недвижимости.

          По данным следствия, подобная схема поборов действовала на протяжении 2025–2026 годов. К ней также могут быть причастны отдельные должностные лица и приближенные к руководству громады люди, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

          ВАКС взыскал в доход государства активы экс-начальника отдела стратегических расследований в Киеве на миллионы гривен12.06.26, 15:07 • 1204 просмотра

          Евгений Устименко

          ОбществоКриминал и ЧП
          Недвижимость
          Село
          Обыск
          Киевская область
          Генеральный прокурор Украины