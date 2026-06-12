Брал взятки за решение вопросов - главе Борщаговского сельсовета Киевщины объявили подозрение

Председателю одной из территориальных громад Киевской области объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды за совершение действий с использованием власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц. По предварительным данным, речь идет о главе Борщаговского сельского совета Олесе Кудрике, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Данное преступление предусмотрено ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как установило следствие, фигурант организовал механизм получения денег и других ценностей от представителей бизнеса и граждан за решение вопросов, относящихся к полномочиям сельского совета, его исполнительных органов и коммунальных предприятий.

Речь идет о решениях в сферах градостроительства, строительства, земельных отношений, выдачи разрешительной документации, заключения договоров подряда, ремонта дорог, предоставления технических условий и согласования проектной документации - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители зафиксировали:

получение неправомерной выгоды за содействие в выдаче градостроительных условий; согласование строительных проектов;

заключение договоров по ремонту дорожной инфраструктуры;

продление аренды земельных участков;

изменение их целевого назначения, а также введение в эксплуатацию объектов недвижимости.

По данным следствия, подобная схема поборов действовала на протяжении 2025–2026 годов. К ней также могут быть причастны отдельные должностные лица и приближенные к руководству громады люди, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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