БПП в парламенте покинул еще один нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Народный депутат Дмитрий Лубинець вышел из фракции "Блок Петра Порошенко". Соответствующее заявление зачитала с трибуны ВРУ первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает УНН.
"Согласно части 3-й статьи 60 Регламента Верховной Рады и согласно заявлению, поступившей в Президиум, сообщаю о выходе из депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Лубинця", - сказала Геращенко.
Отметим, что в пятницу, 7 июня, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность" о выходе из партии.
Как сообщал УНН, народный депутат Егор Фирсов вышел из состава парламентской фракции БПП.
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Кроме того, Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Олега Барни из состава фракции блока Петра Порошенко.
Более того народные депутаты Александр Шевченко, Евгений Рыбчинский и Тарас Батенко вышли из состава фракции Блока Петра Порошенко.