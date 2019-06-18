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БПП в парламенте покинул еще один нардеп

Киев • УНН

 • 12316 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Народный депутат Дмитрий Лубинець вышел из фракции "Блок Петра Порошенко". Соответствующее заявление зачитала с трибуны ВРУ первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает УНН.

БПП в парламенте покинул еще один нардеп

"Согласно части 3-й статьи 60 Регламента Верховной Рады и согласно заявлению, поступившей в Президиум, сообщаю о выходе из депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Лубинця", - сказала Геращенко.

Отметим, что в пятницу, 7 июня, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность" о выходе из партии.

Как сообщал УНН, народный депутат Егор Фирсов вышел из состава парламентской фракции БПП.

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Кроме того, Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Олега Барни из состава фракции блока Петра Порошенко.

Более того народные депутаты Александр Шевченко, Евгений Рыбчинский и Тарас Батенко вышли из состава фракции Блока Петра Порошенко.

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