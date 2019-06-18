БПП у парламенті покинув ще один нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Народний депутат Дмитро Лубінець вийшов із фракції "Блоку Петра Порошенка". Відповідну заяву зачитала з трибуни ВРУ перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передаЄ УНН.
"Відповідно до частини 3-ї статті 60 Регламенту Верховної Ради та відповідно до заяви, що надійшла до Президії, повідомляю про вихід із депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Дмитра Лубінця", - сказала Геращенко.
Відмітимо, що у п’ятницю, 7 червня, колишній очільник Закарпатської Облдержадміністрації Геннадій Москаль написав заяву в Центральну раду політичної партії Блок Петра Порошенка “Європейська Солідарність” про вихід із партії.
Як повідомляв УНН, народний депутат Єгор Фірсов вийшов зі складу парламентської фракції БПП.
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Крім того, Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Олега Барни зі склади фракції блоку Петра Порошенка.
Більш того народні депутати Олександр Шевченко, Євген Рибчинський та Тарас Батенко вийшли зі складу фракції Блоку Петра Порошенка.