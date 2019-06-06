У БПП стало ще на одного нардепа менше
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народний депутат Олег Недава вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка". Про це під час ранкового засідання парламенту повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"До президії надійшла заява про вихід народного депутата Недави Олега зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у ВР", - сказала Геращенко.
Як повідомляв УНН, народний депутат Єгор Фірсов вийшов зі складу парламентської фракції БПП.
Крім того, Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Олега Барни зі склади фракції блоку Петра Порошенка.
Більш того народні депутати Олександр Шевченко, Євген Рибчинський та Тарас Батенко вийшли зі складу фракції Блоку Петра Порошенка.