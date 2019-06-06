В БПП стало еще на одного нардепа меньше

"В президиум поступило заявление о выходе народного депутата Недавы Олега из состава депутатской фракции партии" Блок Петра Порошенко "в ВР", - сказала Геращенко.



Как сообщал УНН, народный депутат Егор Фирсов вышел из состава парламентской фракции БПП.



Кроме того, Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Олега Барни из склада фракции блока Петра Порошенко.



Более того народные депутаты Александр Шевченко, Евгений Рыбчинский и Тарас Батенко вышли из состава фракции Блока Петра Порошенко.