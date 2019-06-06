В БПП стало еще на одного нардепа меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 13624 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 34509 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 54355 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114754 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109436 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136465 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130013 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130086 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Народный депутат Олег Недава вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом во время утреннего заседания парламента сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН. 

"В президиум поступило заявление о выходе народного депутата Недавы Олега из состава депутатской фракции партии" Блок Петра Порошенко "в ВР", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНН, народный депутат Егор Фирсов вышел из состава парламентской фракции БПП.

Кроме того, Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Олега Барни из склада фракции блока Петра Порошенко.

Более того народные депутаты Александр Шевченко, Евгений Рыбчинский и Тарас Батенко вышли из состава фракции Блока Петра Порошенко.

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