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Москаль вийшов з партії БПП

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У п’ятницю, 7 червня, колишній очільник Закарпатської Облдержадміністрації Геннадій Москаль написав заяву в Центральну раду політичної партії Блок Петра Порошенка “Європейська Солідарність” про вихід із партії. Про це повідомляє прес-служба Москаля, передає УНН.

“Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка “Солідарність”. Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка “Солідарність”, — йдеться в заяві екс-очільника ОДА.

Нагадаємо, 23 квітня Геннадій Москаль подав Президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.

Пізніше в коментарі УНН він пояснив своє рішення, заявивши, що, відповідно до Закону про місцеві державні адміністрації, голова ОДА призначається на посаду на період повноважень Президента України.

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