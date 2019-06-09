Москаль вышел из партии БПП

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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 22793 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107789 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105889 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129380 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129959 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131179 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

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Москаль вышел из партии БПП

Москаль вышел из партии БПП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. В пятницу, 7 июня, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность" о выходе из партии. Об этом сообщает пресс-служба Москаля, передает УНН.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в заявлении экс-главы ОГА.

Напомним, 23 апреля Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление о увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию.

Позже в комментарии УНН он объяснил свое решение, заявив, что, согласно Закону о местных государственных администрациях, председатель ОГА назначается на должность на период полномочий Президента Украины.

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