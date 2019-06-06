БПП еще не определился относительно поддержки законопроекта о незаконном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" еще не определилась, будет ли поддерживать законопроект о незаконном обогащении. Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции БПП Алексей Гончаренко в комментарии корреспонденту УНН.
"Еще не определились, нет повестки дня", - сообщил Гончаренко.
Напомним, 3 июня Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении.
Впоследствии текст этого законопроекта был обнародован на сайте парламента.
В АП разъяснили, что подан в Верховную Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении наказание за незаконное обогащение топ-чиновников вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц.
Как сообщал УНН, Комитет рекомендовал ВР рассмотреть законопроект Зеленского о незаконном обогащении.