БПП ще не визначився щодо підтримки законопроекту про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Фракція "Блок Петра Порошенка" ще не визначилася, чи підтримуватиме законопроект про незаконне збагачення. Про це повідомив народний депутат України, член фракції БПП Олексій Гончаренко в коментарі кореспонденту УНН.
"Ще не визначилися, немає порядку денного", - повідомив Гончаренко.
Нагадаємо, 3 червня Верховна Рада України зареєструвала законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення.
Згодом текст цього законопроекту був оприлюднений на сайті парламенту.
В АП роз'яснили, що поданий до Верховної Ради Президентом України Володимиром Зеленським законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення топ-чиновників запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців.
Як повідомляв УНН, Комітет рекомендував ВР розглянути законопроект Зеленського про незаконне збагачення.