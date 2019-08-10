Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала суток боевики на Донбассе осуществили три обстрела позиций Объединенных сил с применением гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 12:00 сегодня, 10 августа, российско-оккупационные войска осуществили три обстрелы", - сказал представитель Минобороны.
По его словам, на Луганском направлении в час ночи по автоматическому гранатомету были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Светлодарска.
На Донецком направлении противник ночью из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь неподалеку Пищевика, а после семи утра применил станковый противотанковый гранатомет во время обстрела опорных пунктов наших войск у Гнутово.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - добавил Праута.
Как сообщал УНН, 9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.