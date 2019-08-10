Бойовики тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил з гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі здійснили три обстріли позицій Об’єднаних сил із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України, полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Станом на 12:00 сьогодні, 10 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли”, — сказав речник Міноборони.
З його слів, на Луганському напрямку о першій ночі з автоматичного гранатомету були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Світлодарська.
На Донецькому напрямку противник вночі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї відкривав вогонь неподалік Пищевика, а після сьомої ранку застосував станковий протитанковий гранатомет під час обстрілу опорних пунктів наших військ біля Гнутового.
“За наявною інформацією,від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений”, — додав Праута.
Як повідомляв УНН, 9 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.