ООС: бойовики 6 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. 9 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
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- поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї;
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- поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
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- двічі неподалік Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:
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- неподалік Золотого-4 – з великокаліберного кулемета;
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- поблизу Оріхового – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.
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За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.
Від початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
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- поблизу Світлодарська – з автоматичного гранатомета.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
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- неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї.
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