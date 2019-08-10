ООС: боевики 6 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. 9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:
-
- вблизи Лебединского — из стрелкового оружия;
-
- вблизи Верхнеторецкого — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
-
- дважды неподалеку от Талаковки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны 2 раза:
-
- неподалеку от Золотого-4 — из крупнокалиберного пулемета;
-
- вблизи Орехово — с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.
-
За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:
-
- вблизи Светлодарска — из автоматического гранатомета.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
-
- неподалеку Пищевика — из стрелкового оружия.
-
Напомним, Тейлор прокомментировал возможность приостановки переговоров в Минске после гибели военных на Донбассе.