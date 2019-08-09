Тейлор прокоментував можливість призупинки переговорів у Мінську після загибелі військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Україна має продовжувати переговори в Мінську та в інших форматах для того, щоб завершити війну на сході. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор виданню “Голос Америки”, передає УНН.
“Україна, Мінська група, Сполучені Штати хочуть знайти вихід з цієї війни, закінчити її, на вигідних для України умовах. Спосіб зробити це — продовжувати переговори в Мінську та в інших місцях. Остаточне рішення, звичайно, за Путіним. Саме він може визначити, чи закінчиться війна чи ні”, — сказав Тейлор, відповідаючи на питання про те, чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі.
З його слів, завдання США “продовжувати тиснути, вести переговори для того, зберігати тиск на росіян, щоб вони закінчили війну”.
Нагадаємо, 6 серпня зоні ООС загинули четверо українських військових.
За інформацією начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, постріл ворог зробив із гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномету, що влучила в окоп, де військові ЗСУ проводили інженерне обладнання своїх позицій.
Як повідомляв УНН, Глава держави Володимир Зеленський, коментуючи загибель 4 українських військових на Донбасі, заявив, що закликав лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.