Тейлор прокоментував можливість призупинки переговорів у Мінську після загибелі військових на Донбасі

“Україна, Мінська група, Сполучені Штати хочуть знайти вихід з цієї війни, закінчити її, на вигідних для України умовах. Спосіб зробити це — продовжувати переговори в Мінську та в інших місцях. Остаточне рішення, звичайно, за Путіним. Саме він може визначити, чи закінчиться війна чи ні”, — сказав Тейлор, відповідаючи на питання про те, чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі.

З його слів, завдання США “продовжувати тиснути, вести переговори для того, зберігати тиск на росіян, щоб вони закінчили війну”.

Нагадаємо, 6 серпня зоні ООС загинули четверо українських військових.

За інформацією начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, постріл ворог зробив із гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномету, що влучила в окоп, де військові ЗСУ проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Як повідомляв УНН, Глава держави Володимир Зеленський, коментуючи загибель 4 українських військових на Донбасі, заявив, що закликав лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.