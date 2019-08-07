Загибель чотирьох військових на Донбасі: Хомчак розповів деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Українські військовослужбовці Збройних Сил після обстрілу із гранатомета, внаслідок якого напередодні загинуло четверо українських бійців, готові були дати відповідь противнику, але він втік, залишивши свої позиції. Про це на брифінгу у Києві заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає кореспондент УНН.
“4 військовослужбовці, які загинули вчора. Це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномету, що влучила в окоп, де військові ЗСУ проводили інженерне обладнання своїх позицій. Як правило, такі обстріли носять рідкий характер, але вони є. Відповідь військові готові були надати, але по нашій інформації противник після обстрілу покинув свої позиції і досі там противника нема”, — сказав Хомчак.
З його слів, станом на зараз від 00:00 жодного обстрілу в зоні ООС не було зафіксовано.
Як повідомляв УНН, бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблі та поранені.