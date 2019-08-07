Гибель четырех военных на Донбассе: Хомчак рассказал детали

“4 военнослужащих, погибших вчера. Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, попавшая в окоп, где военные ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций. Как правило, такие обстрелы носят редкий характер, но они есть. Ответ военные готовы были предоставить, но по нашей информации противник после обстрела покинул свои позиции и сейчас там противника нет”, — сказал Хомчак.

По его словам, по состоянию на сейчас от 00:00 ни одного обстрела в зоне ООС не было зафиксировано.

Как сообщал УНН, боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть погибшие и раненые.