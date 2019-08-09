Тейлор прокомментировал возможность приостановки переговоров в Минске после гибели военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на востоке. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор изданию "Голос Америки", передает УНН.
"Украина, Минская группа, Соединенные Штаты хотят найти выход из этой войны, закончить ее, на выгодных для Украины условиях. Способ сделать это - продолжать переговоры в Минске и в других местах. Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет ", - сказал Тейлор, отвечая на вопрос о том, должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после гибели четырех военных на Донбассе.
По его словам, задача США "продолжать давить, вести переговоры для того, сохранять давление на русских, чтобы они закончили войну".
Напомним, 6 августа в зоне ООС погибли четверо украинских военных.
По информации начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, выстрел враг сделал из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, что попала в окоп, где военные ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций.
Как сообщал УНН, Глава государства Владимир Зеленский, комментируя гибель 4 украинских военных на Донбассе, заявил, что призвал лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.