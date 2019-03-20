Боевики семь раз обстреляли позиции ООС, трое военных ранены

"С начала суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, пять раз применив оружие, которое запрещено минскими договоренностями и потратив при этом 39 мин калибров 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в пресс-центре.

Напомним, 19 марта противник семь раз раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.