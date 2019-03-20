У зоні ООС через ворожі обстріли троє поранених військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку поточної доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок яких було поранено троє українських військових. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 бойовики тричі порушили режим "тиші", один раз із застосуванням міномета. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців зазнали поранень. Їх було доправлено до військових госпіталів та надано невідкладну медичну допомогу", - сказав Мотузяник.
За його словами, вогневі провокації ворог здійснив у районах населених пунктів Лебединське, Мар’їнка та Новолуганське. О 2:16 противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї на підступах до села Лебединське.
"Ворог вів вогонь з боку окупованого села Саханка. Обстріл тривав півгодини, наші оборонці застосували у відповідь стрілецьку зброю. Згодом, о 10:00, бойовики здійснили кілька прострілів зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, а о 10:35 випустили три міни калібру 120 мм по наших позиціях, обладнаних біля села Новолуганське. У відповідь наші захисники застосували по противнику вогонь з гранатометів", - розповів Мотузяник.
Нагадаємо, 19 березня противник сім разів разів порушив режим припинення вогню, при цьому шість разів застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.