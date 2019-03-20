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В зоне ООС из-за вражеских обстрелов трое раненых военных

Киев • УНН

 • 8871 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, в результате которых были ранены трое украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

В зоне ООС из-за вражеских обстрелов трое раненых военных

"По имеющейся информации, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 боевики трижды нарушили режим "тишины", один раз с применением миномета. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Их доставили в военные госпитали, и им оказана неотложная медицинская помощь", - сказал Мотузяник.

По его словам, огневые провокации враг совершил в районах населенных пунктов Лебединское, Марьинка и Новолуганское. В 2:16 противник открыл огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия на подступах к селу Лебединское.

"Враг вел огонь со стороны оккупированного села Саханка. Обстрел длился полчаса, наши защитники применили в ответ стрелковое оружие. Позже, в 10:00, боевики совершили несколько прострелов из стрелкового оружия в сторону защитников Марьинки, а в 10:35 выпустили три мины калибра 120 мм по нашим позициям, оборудованным возле села Новолуганское. В ответ наши защитники применили по противнику огонь из гранатометов", - рассказал Мотузяник.

Напомним, 19 марта противник семь раз раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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