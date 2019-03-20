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ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, один поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. 19 березня противник сім разів раз порушив режим припинення вогню, при цьому шість разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витратив 51 міну калібрів 120 та 82 мм. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, один поранений

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів захисників міста Мар’їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські бойовики здійснили шість обстрілів наших позицій:

“двічі — з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу села Новоолександрівка;
двічі — з мінометів 120-го та 82-го калібрів — у районі населеного пункту Кримське;
з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів — у районі населеного пункту Новолуганське;
з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу селища міського типу Новотошківське”.

Втрат серед особового складу підрозділів Об’єднаних сил немає.

На всі обстріли противника Об’єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши ще трьох бойовиків.

Також вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищено одну одиницю військової автомобільної техніки противника.

Від початку поточної доби противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” у районі населеного пункту Лебединське з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав поранення.

Підрозділ, який був обстріляний, відповів адекватним вогнем. Втрати ворога уточнюються.

Українські Національні Новини

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