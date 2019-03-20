ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, один поранений

КИЇВ. 20 березня. УНН. 19 березня противник сім разів раз порушив режим припинення вогню, при цьому шість разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витратив 51 міну калібрів 120 та 82 мм. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.