ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, один военный ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. 19 марта противник семь раз раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 51 мину калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские боевики осуществили шесть обстрелов наших позиций:
"Дважды - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новоалександровка;
дважды - из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе населенного пункта Крымское;
из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское;
из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское".
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив еще трех боевиков.
Также огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожено одну единицу военной автомобильной техники противника.
С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединский из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела один наш защитник получил ранения.
Подразделение, которое был обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери боевиков уточняются.