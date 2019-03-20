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ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, один военный ранен

Киев • УНН

 • 8917 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. 19 марта противник семь раз раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 51 мину калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, один военный ранен

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские боевики осуществили шесть обстрелов наших позиций:

"Дважды - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новоалександровка;
дважды - из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе населенного пункта Крымское;
из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское;
из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское".

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив еще трех боевиков.

Также огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожено одну единицу военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединский из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела один наш защитник получил ранения.

Подразделение, которое был обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери боевиков уточняются.

Украинские Национальные Новости

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