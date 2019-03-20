Бойовики сім разів обстріляли позиції ООС, троє військових поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Від початку доби бойовики сім разів обстріляли позиції українських військ, п'ять разів застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку доби противник сім разів обстріляв позиції наших військ, п'ять разів застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями і витративши при цьому 39 мін калібрів 120 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення.
"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, 19 березня противник сім разів разів порушив режим припинення вогню, при цьому шість разів застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.