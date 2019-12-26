Боевики нарушают Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По данным разведки, боевики нарушают Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения и наращивают интенсивность боевой подготовки. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск не прекращает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения", - отметил Гуцуляк.
В частности, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противником размещено 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.
Кроме того, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции.
Напомним, по данным разведки, боевики увеличили интенсивность тренировок на полигонах с выходом техники.