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Бойовики збільшили інтенсивність тренувань на полігонах - розвідка

Бойовики збільшили інтенсивність тренувань на полігонах - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. За даними розвідки, бойовики збільшили інтенсивність тренувань на полігонах з виходом техніки. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ підвищує рівень готовності до негайного застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ", - заявив він.

Зокрема, в артилерійських підрозділах окупантів зросла інтенсивність проведення занять з виходом техніки на полігони для тренувань та навчань зі стрільбою. При цьому, у грудні цього року контроль виконання вправ стрільб в артилерійських підрозділах здійснювався старшими офіцерами, які у складі спеціальних комісій прибували з території РФ.

"Крім того, окупанти поповнюють боєкомплект артилерійських підрозділів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, за даними розвідки, На Луганщині бойовики розкидали гранати "Ф-1" біля одного з навчальних закладів.

Українські Національні Новини

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