Боевики увеличили интенсивность тренировок на полигонах - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. По данным разведки, боевики увеличили интенсивность тренировок на полигонах с выходом техники. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск", - заявил он.
В частности, в артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой. При этом в декабре этого года контроль выполнения упражнений стрельб в артиллерийских подразделениях осуществлялся старшими офицерами, которые в составе специальных комиссий прибывали с территории РФ.
"Кроме того, оккупанты пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в том числе для реактивных систем залпового огня", - добавил Гуцуляк.
Напомним, по данным разведки, в Луганской области боевики разбросали гранаты "Ф-1" у одного из учебных заведений.