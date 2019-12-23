На Луганщині бойовики розкидали гранати "Ф-1" біля одного з навчальних закладів - розвідка

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На тимчасово окупованій території Луганської області навколо будівлі одного з навчальних закладів було виявлено розкидані наступальні гранати "Ф-1", які використовують бойовики для встановлення так званих "розтяжок". Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.