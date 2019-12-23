На Луганщині бойовики розкидали гранати "Ф-1" біля одного з навчальних закладів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На тимчасово окупованій території Луганської області навколо будівлі одного з навчальних закладів було виявлено розкидані наступальні гранати "Ф-1", які використовують бойовики для встановлення так званих "розтяжок". Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.
Повідомляється, що бойовики посилюють передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок облаштування додатковими мінно-вибуховими загородженнями.
"З цією метою, з початку грудня цього року до передових підрозділів противником завозяться нові партії мін та гранат, які розміщуються для зберігання у необладнаних для цього місцях та з порушеннями", - сказав Шаравара.
За його словами, зазначене призвело до зростання кількості випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.
"Так, 20 грудня цього року навколо будівлі одного з навчальних закладів на тимчасово окупованій території Луганської області було виявлено розкидані боєприпаси, у тому числі наступальні гранати "Ф-1", які використовуються окупантами для встановлення так званих "розтяжок", - розповів Шаравара.
Нагадаємо, стало відомо ім'я загиблого в зоні ООС військовослужбовця.