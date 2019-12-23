Стало відомо ім'я загиблого в зоні ООС військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Донбасі в результаті обстрілу у неділю, 22 грудня, загинув солдат 93-ї бригади Холодний Яр Герман Соловйов. Про це повідомляє пресслужба ООС, інформує УНН.
“Вчора, 22 грудня, ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр — солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в результаті ворожого обстрілу військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям.
Нагадаємо, 22 грудня упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 5 разів. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.