Стало відомо ім'я загиблого в зоні ООС військовослужбовця

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Донбасі в результаті обстрілу у неділю, 22 грудня, загинув солдат 93-ї бригади Холодний Яр Герман Соловйов. Про це повідомляє пресслужба ООС, інформує УНН.

“Вчора, 22 грудня, ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр — солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті ворожого обстрілу військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям.

Нагадаємо, 22 грудня упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 5 разів. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

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