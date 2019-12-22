Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 5 обстрілів, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 5 разів. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі відзначили, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: поруч з Пісками – зі стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.
"2 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - зазначено у повідомленні.
За інформацією пресцентру, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.