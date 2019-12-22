ООС: бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли підрозділів Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один український захисник. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби, 22 грудня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли підрозділів Об’єднаних сил”, — повідомив речник Міноборони.
З його слів, з 06:10 ранку окупанти протягом півгодини вели вогонь зі стрілецької зброї по захисниках населеного пункту Піски.
Також противник з 10:40 до 11:25 від окупованого населеного пункту Сміле застосував по позиціям ООС в районі Кримського автоматичний гранатомет на станку та стрілецьке озброєння.
“Сьогодні, за наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів отримав поранення один наш захисник. Його евакуйовано до військового мобільного госпіталя”, — додав Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, 21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.